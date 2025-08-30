25
عربي-دولي
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
Lebanon 24
30-08-2025
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش
الإسرائيلي
وجهاز
الأمن العام
، استهدف الناطق الإعلامي باسم
كتائب القسام
الجناح العسكري لحركة
حماس
"
أبو عبيدة
" بمنطقة مدينة غزة في شمال
قطاع غزة
.
وبحسب
إذاعة الجيش الإسرائيلي
فإن الهجوم استهدف أبو عبيدة، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرص إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل وأصيب عشرات
الفلسطينيين
، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية
وسط مدينة غزة
، بينهم مسؤول بارز في الجناح العسكري لحركة حماس.
