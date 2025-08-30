داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"

Advertisement

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش وجهاز ، استهدف الناطق الإعلامي باسم الجناح العسكري لحركة " " بمنطقة مدينة غزة في شمال .وبحسب فإن الهجوم استهدف أبو عبيدة، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرص إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل وأصيب عشرات ، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية ، بينهم مسؤول بارز في الجناح العسكري لحركة حماس.