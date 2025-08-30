زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية

Advertisement

أفاد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحّدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم ، شرق ، عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر.وحسب المعلومات، وقع الزلزال على بعد 426 كيلومترًا عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاسكي، وعلى عمق 30.8 كيلومتر تحت سطح الأرض.