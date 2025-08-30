Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية

Lebanon 24
30-08-2025 | 16:13
أفاد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحّدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا، شرق روسيا، عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر.
وحسب المعلومات، وقع الزلزال على بعد 426 كيلومترًا عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاسكي، وعلى عمق 30.8 كيلومتر تحت سطح الأرض.
