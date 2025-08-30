28
ترامب يتجه إلى استعادة تسمية تاريخية: "وزارة الحرب" بدلاً من وزارة الدفاع
Lebanon 24
30-08-2025
|
16:51
A-
A+
أفادت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" نقلا عن مصادر مطلعة بأن
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
تدرس بشكل جدي مقترحا لإعادة
وزارة الدفاع
إلى مسمّاها التاريخي الذي عُرفت به لعقود طويلة.
وبحسب الصحيفة، فإن
إدارة ترامب
"شرعت خلال الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية في إعداد مقترحات تشريعية تسمح بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب"، مشيرة إلى أن هذا "الإجراء يتطلب موافقة
الكونغرس
، ما دفع
البيت الأبيض
للبحث عن طرق بديلة لتمرير الخطوة".
