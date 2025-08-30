بعد أشهر من استهدافه بغارة إسرائيلية.. حماس تنعي محمد السنوار

بعد أشهر قليلة من إعلان عن استهدافه في غارة في أيار الماضي، أعلنت حركة رسميًا، عن اغتيال قائدها العسكري في غزة، .

واكتفت حماس بنشر صورة إلى جانب عدد من قادتها الذين استُهدفوا في الحرب، ووصفتهم بـ" الأطهار"، من دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية عن ظروف اغتياله أو مكانه.

ويُعد محمد السنوار الشقيق الأصغر لـيحيى السنوار، القائد البارز في حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي تم استهدافه بعد عام في القتال. وقد صعد محمد سريعًا إلى الصفوف القيادية في الحركة عقب اغتيال شقيقه، ليُمنح مواقع متقدمة داخل جناحها العسكري. (العربية)