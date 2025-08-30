Advertisement

بعد أشهر من استهدافه بغارة إسرائيلية.. حماس تنعي محمد السنوار

Lebanon 24
30-08-2025 | 23:31
Doc-P-1411098-638922192034626804.jpg
Doc-P-1411098-638922192034626804.jpg photos 0
 بعد أشهر قليلة من إعلان إسرائيل عن استهدافه في غارة في أيار الماضي، أعلنت حركة حماس رسميًا، عن اغتيال قائدها العسكري في غزة، محمد السنوار.
واكتفت حماس بنشر صورة السنوار إلى جانب عدد من قادتها الذين استُهدفوا في الحرب، ووصفتهم بـ"القادة الشهداء الأطهار"، من دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية عن ظروف اغتياله أو مكانه.
 
ويُعد محمد السنوار الشقيق الأصغر لـيحيى السنوار، القائد البارز في حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي تم استهدافه بعد عام في القتال. وقد صعد محمد سريعًا إلى الصفوف القيادية في الحركة عقب اغتيال شقيقه، ليُمنح مواقع متقدمة داخل جناحها العسكري. (العربية)
 
Image
 
 
