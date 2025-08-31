Advertisement

عربي-دولي

"الشبح" يترأس القائمة.. من هو الخليفة المحتمل لمحمد السنوار في قيادة حماس؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 01:33
أثارت سلسلة الاغتيالات المستمرة لقادة حركة "حماس" العسكريين في قطاع غزة، بدءًا من مروان عيسى، ثم محمد الضيف ورافع سلامة، مرورًا بيحيى السنوار وصولًا إلى محمد السنوار الصغير، تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية والفلسطينية حول هوية خليفة السنوار في قيادة الجناح المسلح للحركة.
وقد برز ضمن الأسماء المرشحة للقيادة، عز الدين الحداد قائد "لواء غزة"، ومحمد شبانة قائد "لواء رفح"، لكن الحداد الذي يُعرف بلقب "الشبح" يعتبر الخيار الأرجح لقيادة "كتائب القسام" في المرحلة الحالية، وسط استمرار الحرب مع إسرائيل.

وأعلنت حركة "حماس" رسميًا فجر اليوم الأحد، استشهاد قائد هيئة أركانها العسكرية محمد السنوار، ونشرت صورًا له لم تُعرض سابقًا. وشملت قائمة القادة الذين اغتالتهم إسرائيل، إلى جانب السنوار، شقيقه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي، وإسماعيل هنية، محمد الضيف، مروان عيسى، باسم عيسى، رافع سلامة، ورائد ثابت.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، اغتيل محمد السنوار بغارة مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في 13 أيار، وعُثر على جثته داخل نفق تحت المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن كان قد تولى قيادة هيئة أركان "كتائب القسام" خلفًا لمحمد الضيف الذي اغتالته إسرائيل سابقًا مع مساعده رافع سلامة.

وقد كشف كيث سيغل، أحد الرهائن المفرج عنهم خلال الصفقة الثانية، أنه التقى الحداد في غزة، مؤكدًا أنه أصبح القائد الفعلي للكتائب خلفًا للسنوار الصغير، بعد أن تصدر صور الحداد وسائل الإعلام الإسرائيلية. (ارم نيوز)
