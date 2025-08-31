"الشبح" يترأس القائمة.. من هو الخليفة المحتمل لمحمد السنوار في قيادة حماس؟

Advertisement

أثارت سلسلة الاغتيالات المستمرة لقادة حركة " " العسكريين في ، بدءًا من مروان عيسى، ثم محمد الضيف ورافع سلامة، مرورًا بيحيى السنوار وصولًا إلى محمد السنوار الصغير، تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية والفلسطينية حول هوية السنوار في قيادة الجناح المسلح للحركة.وقد برز ضمن الأسماء المرشحة للقيادة، عز الدين الحداد قائد "لواء غزة"، ومحمد شبانة قائد "لواء رفح"، لكن الحداد الذي يُعرف بلقب "الشبح" يعتبر الخيار الأرجح لقيادة " القسام" في المرحلة الحالية، وسط استمرار الحرب مع .وأعلنت حركة "حماس" رسميًا فجر اليوم الأحد، استشهاد قائد هيئة أركانها العسكرية محمد السنوار، ونشرت صورًا له لم تُعرض سابقًا. وشملت قائمة الذين اغتالتهم إسرائيل، إلى جانب السنوار، شقيقه يحيى السنوار رئيس ، وإسماعيل هنية، محمد الضيف، مروان عيسى، باسم عيسى، رافع سلامة، ورائد ثابت.ووفقًا للمعلومات الرسمية، اغتيل محمد السنوار بغارة مشتركة للجيش وجهاز الشاباك في 13 أيار، وعُثر على جثته داخل نفق تحت المستشفى بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن كان قد تولى قيادة هيئة أركان "كتائب القسام" خلفًا لمحمد الضيف الذي اغتالته إسرائيل سابقًا مع مساعده رافع سلامة.وقد كشف كيث سيغل، أحد الرهائن المفرج عنهم خلال الصفقة الثانية، أنه التقى الحداد في غزة، مؤكدًا أنه أصبح القائد الفعلي للكتائب خلفًا للسنوار الصغير، بعد أن تصدر صور الحداد . (ارم نيوز)