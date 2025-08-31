سقطت طائرته في المحيط فجأة.. هذا ما جرى مع طيار أميركي! (فيديو)

Advertisement

كاد الطيار مارك فينكلشتاين في الأميركية، أن يفقد حياته بعدما سقطت الطائرة التي كان يقودها فجأة في المحيط.وخلال قيادته الطائرة، تعطل المحرّك فاضطر للقيام بهبوط اضطراري في مياه المحيط قرب رصيف أوك، إذ لم يستطع العودة إلى مطار كيب فير الإقليمي بسبب ازدحام المنطقة على الشاطئ. وبعد سقوط الطائرة في الماء، توجه فريق الإنقاذ من والإنقاذ المائي في جزيرة أوك بسرعة إلى الطائرة الغارقة وتمكن من إنقاذ فينكلشتاين الذي أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء الحادث، بحسب بيان صادر عن إدارة إطفاء جزيرة أوك.ووثّق مقطع فيديو لحظة تحطم الطائرة في البحر وانقلابها عند الاصطدام، بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار كيب فير الإقليمي في أوك آيلاند.وفي سياق متصل، قال فينكلشتاين لقناة WECT News 6: "كانت الرحلة مقررة أن تستغرق نحو 20 دقيقة على طول جزيرة أوك، ثم أعود إلى . كنت محظوظًا جدًا لأنني لم أصب أثناء الاصطدام، ومحظوظًا أكثر لوصول فريق الإنقاذ المائي بسرعة إلى مكاني".