منذ 7 تشرين الأول.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش منذ 7 تشرين الأول، أي خلال 694 يومًا من الحرب، إلى 900 قتيل، وفقًا لإحصاء القتلى بالموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش العدو الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مقتل الرقيب أول أرييل لوبلينر، البالغ من العمر 34 عامًا، العسكري في سرية اللوجستيات 2036، الفرقة 36. وجاء مقتل لوبلينر بعد يوم من وقوع "عدّة أحداث أمنية" في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

وأكدت مقتل 900 ضابط وجندي منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، وقد توزعت على الشكل التالي:

329 في 7 تشرين الأول، 456 في العمليات البرية في ، 50 في الهجوم على ، 34 في هجمات لحزب الله، 16 في هجمات واشتباكات بالضفة الغربية، قتيلان جراء غارة بطائرة مسيّرة شنتها ميليشيات من ، قتيل واحد جراء غارة صاروخية إيرانية، 12 في حوادث وحوادث عملياتية أخرى.