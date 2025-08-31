Advertisement

عربي-دولي

منذ 7 تشرين الأول.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
31-08-2025
ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول، أي خلال 694 يومًا من الحرب، إلى 900 قتيل، وفقًا لإحصاء القتلى بالموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي.
وأعلن جيش العدو الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مقتل الرقيب أول أرييل لوبلينر، البالغ من العمر 34 عامًا، العسكري في سرية اللوجستيات 2036، الفرقة 36. وجاء مقتل لوبلينر بعد يوم من وقوع "عدّة أحداث أمنية" في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.
 
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 900 ضابط وجندي منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، وقد توزعت على الشكل التالي:
329 في 7 تشرين الأول، 456 في العمليات البرية في قطاع غزة، 50  في الهجوم على لبنان، 34 في هجمات لحزب الله، 16  في هجمات واشتباكات بالضفة الغربية، قتيلان جراء غارة بطائرة مسيّرة شنتها ميليشيات من العراق، قتيل واحد جراء غارة صاروخية إيرانية، 12  في حوادث وحوادث عملياتية أخرى.

