مدمرات وغواصة نووية.. تحشيد أميركي غامض على سواحل فنزويلا

في خطوة اعتُبرت جزءًا من حشد عسكري متنامٍ تقوده في أميركا اللاتينية، شهدت منطقة الكاريبي تصعيدًا لافتًا بعدما شوهدت المدمرة الأميركية الموجهة USS Lake Erie وهي تعبر قناة بنما متجهة نحو السواحل الفنزويلية.

وأفادت صحيفة " بوست" الأميركية أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة أوسع أعلن عنها الرئيس الأميركي لنشر قوة بحرية تشمل عدة مدمرات وغواصة نووية سريعة وسفينة إنزال برمائية، بالإضافة إلى طائرة تجسس، فضلاً عن وجود نحو 4,500 جندي أميركي بينهم 2,200 من .

ورغم أن يبرر هذا الانتشار بأنه يندرج في إطار مكافحة تهريب المخدرات الكاريبي، إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن الرسائل السياسية الموجهة إلى نظام لا يمكن إغفالها، خصوصًا بعدما وصفت واشنطن حكومة كاراكاس بأنها "كارتل إرهابي"، وحددت مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الإطاحة بمادورو. (العربية)