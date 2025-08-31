عن إستهداف "أبو عبيدة"... ماذا قال نتنياهو؟

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، إنّ "المجلس الوزاريّ المصغر قد اتّخذ قراراً، والجيش الإسرائيليّ يُنفذه حالياً".

Advertisement

وأضاف خلال إجتماع الحكومة الإسرائيليّة، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم "الناطق باسم الشرّ" ، وننتظر النتائج".

وتابع: "بيان حركة " " مُتأخر ربما لأنه لا يُوجد من يُوضح الأمر".