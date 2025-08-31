Advertisement

عربي-دولي

عن إستهداف "أبو عبيدة"... ماذا قال نتنياهو؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 05:33
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، إنّ "المجلس الوزاريّ المصغر قد اتّخذ قراراً، والجيش الإسرائيليّ يُنفذه حالياً".
وأضاف نتنياهو خلال إجتماع الحكومة الإسرائيليّة، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم "الناطق باسم الشرّ" أبو عبيدة، وننتظر النتائج".
 
 
وتابع: "بيان حركة "حماس" مُتأخر ربما لأنه لا يُوجد من يُوضح الأمر".
 
 
 
