عربي-دولي
عن إستهداف "أبو عبيدة"... ماذا قال نتنياهو؟
Lebanon 24
31-08-2025
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة
بنيامين نتنياهو
، إنّ "المجلس الوزاريّ المصغر قد اتّخذ قراراً، والجيش الإسرائيليّ يُنفذه حالياً".
وأضاف
نتنياهو
خلال إجتماع الحكومة الإسرائيليّة، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم "الناطق باسم الشرّ"
أبو عبيدة
، وننتظر النتائج".
وتابع: "بيان حركة "
حماس
" مُتأخر ربما لأنه لا يُوجد من يُوضح الأمر".
إسم واحد فقط... هذا هدف إسرائيل الجديد بعد "أبو عبيدة"
Lebanon 24
إسم واحد فقط... هذا هدف إسرائيل الجديد بعد "أبو عبيدة"
07:00 | 2025-08-31
31/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع صادرات الملابس الجاهزة في مصر
Lebanon 24
إرتفاع صادرات الملابس الجاهزة في مصر
06:56 | 2025-08-31
31/08/2025 06:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف في إسرائيل... نقل إجتماعات الحكومة إلى مكان سريّ
Lebanon 24
مخاوف في إسرائيل... نقل إجتماعات الحكومة إلى مكان سريّ
06:36 | 2025-08-31
31/08/2025 06:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميغان ماركل أمام "اختيار صعب"... هذا ما سيحصل إنّ تصالح زوجها مع الملك تشارلز
Lebanon 24
ميغان ماركل أمام "اختيار صعب"... هذا ما سيحصل إنّ تصالح زوجها مع الملك تشارلز
06:02 | 2025-08-31
31/08/2025 06:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا معلومات مُؤكّدة بشأن مصيره.. إسرائيل تكشف أسراراً عن "أبو عبيدة"
Lebanon 24
لا معلومات مُؤكّدة بشأن مصيره.. إسرائيل تكشف أسراراً عن "أبو عبيدة"
06:00 | 2025-08-31
31/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
