ميغان ماركل أمام "اختيار صعب"... هذا ما سيحصل إنّ تصالح زوجها مع الملك تشارلز

يزور الأمير هاري ، لحضور فعالية خيريّة في 8 أيلول، وسط الحديث أنّه فتح "خطّ اتّصال" مع ، لعقد لقاء مع والده الملك .

Advertisement

وفي ظلّ الحديث عن إمكانية المصالحة بين هاري ووالده، قال خبير ملكيّ إنّ "دوقة ساسكس قد تواجه اختياراً صعبًا جدًّا في ما يتعلق بأطفالها". (ارم نيوز)