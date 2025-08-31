إسم واحد فقط... هذا هدف إسرائيل الجديد بعد "أبو عبيدة"

Advertisement

ذكر موقع " عربية" أنه مع إعلان استهداف المتحدث العسكري باسم حركة ، أبو عبيدة، في غارة إسرائيلية في ، لم يتبقَّ في حالة تأكد مقتله، سوى اسم واحد على قائمة قادة الحركة المطلوبين في غزة، وهو الحداد، قائد لواء مدينة غزة، بحسب مصادر إسرائيلية.وبحسب صحيفة ، تقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن الحداد بات الهدف المركزي المتبقي على قائمة الاغتيالات التي تشرف عليها شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز (الشاباك). وإلى جانبه، هناك قيادات أخرى لحماس في الخارج، تؤكد مصادر أمنية أن متابعتهم تقع تحت إشراف وبقرار سياسي من المستوى الأعلى.وكان أبو عبيدة يُعتبر واجهة إعلامية محورية للحركة وذراعاً دعائية قوية لها، إذ ارتبط اسمه بالبيانات العسكرية منذ سنوات، كما لعب دوراً محورياً في حملات الحركة السياسية والإعلامية، وهو ما جعل تصفيته – وفق التقديرات الإسرائيلية – ضربة على مستوى "الوعي العام" داخل غزة وخارجها.