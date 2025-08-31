Advertisement

عربي-دولي

توتّر كبير بين تركيا وإسرائيل... وتحذير من مُواجهة مباشرة خطيرة

Lebanon 24
31-08-2025 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1411221-638922451462620968.jpg
Doc-P-1411221-638922451462620968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة قالت إنّ "العلاقات بين تركيا وإسرائيل وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوتّر بعد تذكير أنقرة بوقف التعاملات الاقتصادية والتجارية مع تل أبيب، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيليّة، ما يُمثّل تحوّلاً استراتيجيّاً خطيراً".
Advertisement
 
واعتبر هاي إيتان كوهين يانروجيك الباحث في مركز ديان في جامعة تل أبيب والمتخصص في الشؤون التركية، أنّ "هذا الشكل لا يحدث عادة إلا في أوقات الحروب، إلا أن حديث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جاء ليعكس نهجا يهدف إلى إنهاء كافة أشكال الترابط بين الطرفين، بما يمهد الطريق أمام مواجهة أشد خطورة".

وأضاف أن المؤشرات الأولى ظهرت حين أعلنت إسرائيل توسيع عدوانه على غزة، لترد أنقرة مباشرة بفرض عقوبات بحرية.

وتابع: "حادثة كشف الجيش الإسرائيلي لأجهزة تجسس باعتها تركيا لجهات سورية كانت الورقة التي احتاجتها أنقرة لتبرير قرارها بقطع العلاقات بشكل كامل وإغلاق مجالها الجوي".

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الخبير أن التداعيات ستكون فورية، إذ ستكون إسرائيل مضطرة إلى تمديد خطوط رحلاتها الجوية المتجهة إلى روسيا وجورجيا وأذربيجان بشكل كبير، فيما لن يتمكن الأتراك أيضا من استخدام أجواء فلسطين المحتلة.

لكنه شدد على أن الجانب الأخطر يتجاوز الاقتصاد ليصل إلى البعد الاستراتيجي، حيث أن غياب المصالح المشتركة يزيل "آلية الكبح" التي كانت تمنع تدهور العلاقات إلى مواجهة مباشرة. (عربي 21)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
انتهاء جولة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر من "دون نتائج"
lebanon 24
31/08/2025 23:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تقترب الحرب مجددًا؟ 4 مؤشرات على تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
31/08/2025 23:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة (العربية)
lebanon 24
31/08/2025 23:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لرواد البحر في تركيا.. تحذير عاجل من بكتيريا خطيرة
lebanon 24
31/08/2025 23:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإسرائيلي

إسرائيل

التركية

تل أبيب

الأتراك

فلسطين

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:18 | 2025-08-31
16:00 | 2025-08-31
15:59 | 2025-08-31
15:52 | 2025-08-31
15:44 | 2025-08-31
15:36 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24