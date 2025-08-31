26
توتّر كبير بين تركيا وإسرائيل... وتحذير من مُواجهة مباشرة خطيرة
Lebanon 24
31-08-2025
|
08:50
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة قالت إنّ "العلاقات بين
تركيا
وإسرائيل وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوتّر بعد تذكير أنقرة بوقف التعاملات الاقتصادية والتجارية مع
تل أبيب
، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيليّة، ما يُمثّل تحوّلاً استراتيجيّاً خطيراً".
واعتبر هاي إيتان كوهين يانروجيك الباحث في مركز ديان في جامعة تل أبيب والمتخصص في الشؤون
التركية
، أنّ "هذا الشكل لا يحدث عادة إلا في أوقات الحروب، إلا أن حديث
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان جاء ليعكس نهجا يهدف إلى إنهاء كافة أشكال الترابط بين الطرفين، بما يمهد الطريق أمام مواجهة أشد خطورة".
وأضاف أن المؤشرات الأولى ظهرت حين أعلنت
إسرائيل
توسيع عدوانه على غزة، لترد أنقرة مباشرة بفرض عقوبات بحرية.
وتابع: "حادثة كشف الجيش
الإسرائيلي
لأجهزة تجسس باعتها تركيا لجهات
سورية
كانت الورقة التي احتاجتها أنقرة لتبرير قرارها بقطع العلاقات بشكل كامل وإغلاق مجالها الجوي".
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الخبير أن التداعيات ستكون فورية، إذ ستكون إسرائيل مضطرة إلى تمديد خطوط رحلاتها الجوية المتجهة إلى
روسيا
وجورجيا وأذربيجان بشكل كبير، فيما لن يتمكن
الأتراك
أيضا من استخدام أجواء
فلسطين
المحتلة.
لكنه شدد على أن الجانب الأخطر يتجاوز الاقتصاد ليصل إلى البعد الاستراتيجي، حيث أن غياب المصالح المشتركة يزيل "آلية الكبح" التي كانت تمنع تدهور العلاقات إلى مواجهة مباشرة. (عربي 21)
