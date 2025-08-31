Advertisement

عربي-دولي

على أرض المطار... حاول فتح باب الطائرة فور هبوطها!

Lebanon 24
31-08-2025 | 07:27
حاول راكبٌ على متن طائرة تابعة للخطوط الجويّة السعوديّة، فتح باب الطائرة بعد هبوطها على أرض مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.
وأوضح المركز الوطني لسلامة النقل أنّ "الراكب يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية، وحاول تحريك مقبض الباب أثناء تحرّك الطائرة على الممرّ بعد هبوطها، وتعامل الطاقم بسرعة مع الموقف، وتمّ إبعاد المسافر وضمان سلامة جميع الركاب.
 
 
وأكد المركز أنّ التنسيق جارٍ مع الخطوط السعودية والسلطات البريطانية لاستكمال التحقيق في ملابسات الحادثة. (العربية)
 
 
 
