على أرض المطار... حاول فتح باب الطائرة فور هبوطها!

حاول راكبٌ على متن طائرة تابعة للخطوط الجويّة السعوديّة، فتح باب الطائرة بعد هبوطها على أرض في العاصمة .

وأوضح لسلامة النقل أنّ "الراكب يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية، وحاول تحريك مقبض الباب أثناء تحرّك الطائرة على الممرّ بعد هبوطها، وتعامل الطاقم بسرعة مع الموقف، وتمّ إبعاد المسافر وضمان سلامة جميع الركاب.

وأكد المركز أنّ التنسيق جارٍ مع والسلطات البريطانية لاستكمال التحقيق في ملابسات الحادثة. (العربية)