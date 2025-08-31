Advertisement

ترامب غاضب... وصف متعهداً بـ"الغبيّ"

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:05
وصف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أحد مقاولي البيت الأبيض بـ"الغبيّ"، بعدما قال إنّ أعماله تسبّبت في تلف الأعمال الحجرية في حديقة الورود.
ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" فيديو يُظهر العمال وهم يُحدثون "شقاً كبيراً" في الحجر الجيري الفاخر خلال نقلهم نباتات باستخدام عربة معدنية، وأبدى غضبه من مشرف العمل الذي كان يراقب ما يحدث دون تدخل. (ارم نيوز)
 
 
