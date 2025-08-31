إسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة": نجحنا في اغتياله

26
أعلن الجيش
الإسرائيلي
وجهاز
الأمن العام
"
الشاباك
"، في بيان مشترك عن اغتيال المتحدث العسكري باسم
كتائب القسام
، الجناح العسكري لحركة
حماس
، حذيفة كحلوت، الملقب بـ"أبو عبيدة".
وبحسب البيان فقد "هاجم الجيش الإسرائيلي والشاباك وقضيا بالأمس على رئيس جهاز الدعاية في الجناح العسكري لمنظمة حماس والمتحدث باسم الجناح، حذيفة كحلوت".
وتابع البيان أن إدارة العملية تمت "بشكل مشترك بين المنظمتين من غرفة عمليات الشاباك بالتعاون مع القيادة الجنوبية، وقد أتيح ذلك بفضل معلومات استخباراتية مسبقة جمعها الشاباك والمخابرات العسكرية (أمان) وأشارت إلى مكان اختباء أبو عبيدة".
وأضاف البيان أن "أبو عبيدة كان من آخر كبار المسؤولين في الجناح العسكري لحماس من قبل 7 تشرين الأول. وشغل منصب المسؤول عن جهاز الدعاية في الجناح العسكري لحماس خلال العقد الماضي".
وتابع "في إطار منصبه، كان مسؤولا عن العلاقات العامة في الألوية والكتائب، ومسؤولا عن التنسيق بين مسؤولي الإعلام السياسي والجناح العسكري، وكان يمثل الشخصية البارزة في تحديد سياسة الدعاية". (سكاي نيوز عربية)
