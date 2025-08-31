بعد غزة.. قادة حماس في الخارج الهدف الجديد

Advertisement

لوّح رئيس أركان الجيش إيال زامير باستهداف قادة حركة " " خارج ، بعد أن أعلن عن تصفية الغالبية العظمى من قادة الحركة داخل القطاع.وخلال تقييم أمني في مقر قيادة المنطقة الشمالية، قال زامير: "الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل هجومي، وبزمام المبادرة، مع تفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت". وأضاف: "هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، أبو عبيدة، بعد على معظم قادة الحركة في غزة، والقادم أعظم. فمعظمهم ما زالوا في الخارج، وسنصل إليهم أيضًا".وأكد أن العمليات تمتد إلى عدة جبهات، موضحًا: "هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة هجمات نفذناها في اليمن ولبنان وسوريا، ونحن نفاجئ ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني ".وسبق أن اغتيل عدد من قادة "حماس" في الخارج، من بينهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في ، ونائبه صالح العاروري في ، فضلًا عن قيادات من الصف الثاني في وسوريا.