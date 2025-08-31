Advertisement

عربي-دولي

بعد غزة.. قادة حماس في الخارج الهدف الجديد

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:54
لوّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير باستهداف قادة حركة "حماس" خارج قطاع غزة، بعد أن أعلن عن تصفية الغالبية العظمى من قادة الحركة داخل القطاع.
وخلال تقييم أمني في مقر قيادة المنطقة الشمالية، قال زامير: "الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل هجومي، وبزمام المبادرة، مع تفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت". وأضاف: "هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، أبو عبيدة، بعد القضاء على معظم قادة الحركة في غزة، والقادم أعظم. فمعظمهم ما زالوا في الخارج، وسنصل إليهم أيضًا".

وأكد أن العمليات الإسرائيلية تمتد إلى عدة جبهات، موضحًا: "هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة هجمات نفذناها في اليمن ولبنان وسوريا، ونحن نفاجئ ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل".

وسبق أن اغتيل عدد من قادة "حماس" في الخارج، من بينهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في إيران، ونائبه صالح العاروري في بيروت، فضلًا عن قيادات من الصف الثاني في لبنان وسوريا.
