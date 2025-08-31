26
عربي-دولي
إعادة توطين سكان غزة بالكامل.. ترامب يطرح خطة متكاملة للقطاع هذه تفاصيلها
Lebanon 24
31-08-2025
|
13:00
كتب موقع "العربية" أفادت صحيفة "
واشنطن
بوست" Washington Post، أن إدارة
الرئيس دونالد ترامب
تخطط لنقل بعض سكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع، مشيرة إلى أنها تتضمن إعادة توطين سكان غزة بالكامل.
وأضافت الصحيفة الأميركية في تقريرها، أن إدارة
ترامب
تريد تحويل غزة لمركز سياحي تحت وصاية أميركية لـ 10 سنوات.
كما أشارت إلى أن
الإدارة الأميركية
ستنشئ صندوقاً ائتمانياً لتوطين سكان غزة بالخارج والداخل.
وتتضمن الخطة التي اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، والمكونة من 38 صفحة، نقلاً مؤقتاً على الأقل لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، إما من خلال ما وصفته بالرحيل "الطوعي" إلى بلد آخر، أو إلى مناطق مقيدة ومؤمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.
وبحسب الخطة، سيُقدّم الصندوق الائتماني لمالكي الأراضي رمزاً رقمياً مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامها في تمويل حياة جديدة في مكان آخر خارج غزة، أو استبدالها في نهاية المطاف بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيتم بناؤها في غزة.
وذكرت "واشنطن بوست" أن كل من يملك أرضا سيحصل على "رمز رقمي" مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاته، مضيفة أن كل فلسطيني غادر سيحصل على خمسة آلاف دولار نقدا وإعانات مالية لتغطية إيجار أربع سنوات. وأضافت أنهم سيحصلون أيضا على الطعام لمدة عام.
وقالت الصحيفة إن الخطة تسمى "صندوق إعادة الإعمار والتسريع الاقتصادي والتحول في غزة"، ووضعتها مؤسسة غزة الإنسانية.
وتنسق المؤسسة مع الجيش
الإسرائيلي
وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة. وتفضلها إدارة ترامب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة على عكس المنظومة التي تقودها
الأمم المتحدة
والتي تقول
إسرائيل
إنها تسمح للمسلحين بتحويل المساعدات لصالحهم.
وكانت الأمم المتحدة قالت في أوائل آب إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم تلقي المساعدات في غزة منذ بدء مؤسسة غزة الإنسانية العمل في أيار 2025، معظمهم قُتلوا برصاص القوات
الإسرائيلية
العاملة بالقرب من مواقع المؤسسة.
