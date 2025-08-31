Advertisement

عربي-دولي

"أسطول الصمود".. ينطلق من برشلونة نحو غزة وممثل على القافلة

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:50
أبحرت يوم الأحد من برشلونة سفينة تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ وعددًا من النشطاء، متجهة إلى قطاع غزة ضمن "أسطول الصمود العالمي"، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمياه والأدوية.
وقالت ثونبرغ في مؤتمر صحفي قبل المغادرة: "القصة هنا تتعلق بفلسطين. القصة هي كيف يُحرم الناس عمدًا من أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة"، مؤكدة أن التحرك يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والحصار المستمر" ضد سكان القطاع.

المنظمون أوضحوا أن القافلة تضم نحو 20 قاربًا ووفودًا من 44 دولة، على أن تنضم إليها سفن إضافية من موانئ إيطاليا واليونان وتونس في الأيام المقبلة، في طريقها عبر البحر الأبيض المتوسط نحو غزة. وتشارك في الحملة شخصيات معروفة إلى جانب ثونبرغ، من بينها الممثل البريطاني ليام كانينغهام، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، إلى جانب سياسيين وصحفيين.

