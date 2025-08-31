25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"أسطول الصمود".. ينطلق من برشلونة نحو غزة وممثل على القافلة
Lebanon 24
31-08-2025
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبحرت
يوم الأحد
من
برشلونة
سفينة تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ وعددًا من النشطاء، متجهة إلى
قطاع غزة
ضمن "أسطول الصمود العالمي"، في محاولة جديدة لكسر الحصار
الإسرائيلي
وإيصال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمياه والأدوية.
Advertisement
وقالت ثونبرغ في
مؤتمر صحفي
قبل المغادرة: "القصة هنا تتعلق بفلسطين. القصة هي كيف يُحرم الناس عمدًا من أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة"، مؤكدة أن التحرك يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والحصار المستمر" ضد سكان القطاع.
المنظمون أوضحوا أن القافلة تضم نحو 20 قاربًا ووفودًا من 44 دولة، على أن تنضم إليها سفن إضافية من موانئ
إيطاليا
واليونان وتونس في الأيام المقبلة، في طريقها عبر
البحر الأبيض المتوسط
نحو غزة. وتشارك في الحملة شخصيات معروفة إلى جانب ثونبرغ، من بينها الممثل
البريطاني
ليام كانينغهام، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، إلى جانب سياسيين وصحفيين.
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان للجزيرة: أسطول الصمود الذي سينطلق من برشلونة سيصنع الفارق لغزة
Lebanon 24
نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان للجزيرة: أسطول الصمود الذي سينطلق من برشلونة سيصنع الفارق لغزة
01/09/2025 04:05:25
01/09/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"قافلة الخمسين".. أسطول بحري لعائلات الرهائن الإسرائيليين يتجه نحو شواطئ غزة
Lebanon 24
"قافلة الخمسين".. أسطول بحري لعائلات الرهائن الإسرائيليين يتجه نحو شواطئ غزة
01/09/2025 04:05:25
01/09/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أضخم سفينة مساعدات إماراتية تنطلق من "خليفة كيزاد" نحو غزة
Lebanon 24
أضخم سفينة مساعدات إماراتية تنطلق من "خليفة كيزاد" نحو غزة
01/09/2025 04:05:25
01/09/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
01/09/2025 04:05:25
01/09/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأبيض المتوسط
الإسرائيلي
مؤتمر صحفي
يوم الأحد
البريطاني
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
لندن: سفارتنا في القاهرة مستمرة بالعمل رغم إغلاق مبناها الرئيسي
Lebanon 24
لندن: سفارتنا في القاهرة مستمرة بالعمل رغم إغلاق مبناها الرئيسي
16:58 | 2025-08-31
31/08/2025 04:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يرفض العودة للمفاوضات
Lebanon 24
الحرس الثوري يرفض العودة للمفاوضات
16:42 | 2025-08-31
31/08/2025 04:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في دمشق.. عمليات أمنية تستهدف خلايا نائمة
Lebanon 24
في دمشق.. عمليات أمنية تستهدف خلايا نائمة
16:33 | 2025-08-31
31/08/2025 04:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف رصدت إسرائيل أبو عبيدة؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
كيف رصدت إسرائيل أبو عبيدة؟ تقرير يكشف التفاصيل
16:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
Lebanon 24
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
16:18 | 2025-08-31
31/08/2025 04:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2025-08-31
لندن: سفارتنا في القاهرة مستمرة بالعمل رغم إغلاق مبناها الرئيسي
16:42 | 2025-08-31
الحرس الثوري يرفض العودة للمفاوضات
16:33 | 2025-08-31
في دمشق.. عمليات أمنية تستهدف خلايا نائمة
16:30 | 2025-08-31
كيف رصدت إسرائيل أبو عبيدة؟ تقرير يكشف التفاصيل
16:18 | 2025-08-31
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
16:00 | 2025-08-31
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24