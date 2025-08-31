"أسطول الصمود".. ينطلق من برشلونة نحو غزة وممثل على القافلة

Advertisement

وقالت ثونبرغ في قبل المغادرة: "القصة هنا تتعلق بفلسطين. القصة هي كيف يُحرم الناس عمدًا من أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة"، مؤكدة أن التحرك يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والحصار المستمر" ضد سكان القطاع.المنظمون أوضحوا أن القافلة تضم نحو 20 قاربًا ووفودًا من 44 دولة، على أن تنضم إليها سفن إضافية من موانئ واليونان وتونس في الأيام المقبلة، في طريقها عبر نحو غزة. وتشارك في الحملة شخصيات معروفة إلى جانب ثونبرغ، من بينها الممثل ليام كانينغهام، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، إلى جانب سياسيين وصحفيين.