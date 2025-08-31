Advertisement

عربي-دولي

خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى

Lebanon 24
31-08-2025 | 16:18
سقط قتيلان وأصيب 6 أخرون خلال صيانة خط غاز رئيسي في مصر .

وأعلنت وزارة البترول المصرية مساء الأحد أنه ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة، مضيفة أنه وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، مشيرة إلى أنه تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.
وأكدت أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.
