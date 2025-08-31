خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى

Advertisement

سقط قتيلان وأصيب 6 أخرون خلال صيانة خط غاز رئيسي في مصر .وأعلنت مساء الأحد أنه ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط بمنطقة بمحافظة الإسماعيلية شرق ، مضيفة أنه وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.وأوضحت الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، مشيرة إلى أنه تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة .