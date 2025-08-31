25
بيروت
27
طرابلس
22
صور
26
جبيل
24
صيدا
26
جونية
20
النبطية
20
زحلة
21
بعلبك
17
بشري
23
بيت الدين
22
كفردبيان
عربي-دولي
لندن: سفارتنا في القاهرة مستمرة بالعمل رغم إغلاق مبناها الرئيسي
Lebanon 24
31-08-2025
|
16:58
أكد متحدث باسم
وزارة الخارجية
والتنمية
البريطانية
أن
سفارة المملكة
المتحدة في
القاهرة
ما زالت تواصل عملها وتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين
البريطانيين
، رغم الإغلاق المؤقت لمبناها
الرئيسي
بعد إزالة السلطات
المصرية
للحواجز الأمنية المحيطة به.
وكانت السلطات المصرية قد أزالت مؤخرًا الحواجز الخرسانية والحديدية التي وُضعت منذ عام 2014 أمام مقر السفارة في حي جاردن سيتي، والتي كانت تعيق الحركة في المنطقة. الخطوة جاءت بعد مطالبات من أحزاب وشخصيات
مصرية
بإزالتها، معتبرة أنها حولت المكان إلى "منطقة مغلقة" وسط العاصمة.
