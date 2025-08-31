لندن: سفارتنا في القاهرة مستمرة بالعمل رغم إغلاق مبناها الرئيسي

Advertisement

أكد متحدث باسم والتنمية أن المتحدة في ما زالت تواصل عملها وتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين ، رغم الإغلاق المؤقت لمبناها بعد إزالة السلطات للحواجز الأمنية المحيطة به.وكانت السلطات المصرية قد أزالت مؤخرًا الحواجز الخرسانية والحديدية التي وُضعت منذ عام 2014 أمام مقر السفارة في حي جاردن سيتي، والتي كانت تعيق الحركة في المنطقة. الخطوة جاءت بعد مطالبات من أحزاب وشخصيات بإزالتها، معتبرة أنها حولت المكان إلى "منطقة مغلقة" وسط العاصمة.