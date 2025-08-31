Advertisement

عربي-دولي

بعد 5 سنوات.. تطبيع للعلاقات الصينية - الهندية

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:22
A-
A+

Doc-P-1411434-638923048114340403.png
Doc-P-1411434-638923048114340403.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعهد الزعيم الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الأحد، بحل خلافاتهما الحدودية وتعزيز التعاون بين بلديهما، وذلك قبيل افتتاح قمة إقليمية في مدينة تيانجين الصينية.
Advertisement
وتُعد هذه الزيارة الأولى لمودي إلى الصين منذ تدهور العلاقات بين الجانبين عقب الصدامات الحدودية الدامية التي وقعت عام 2020 بين الجنود الصينيين والهنود.

زيارة مودي تأتي في إطار عضوية بلاده في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية أسستها الصين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مودي أن العلاقات مع الصين تحركت في "اتجاه هادف"، مشدداً على وجود "بيئة سلمية على الحدود بعد فك الاشتباك". كما أشار إلى "أهمية السلام والهدوء في المناطق الحدودية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية"، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الهندية.

من جانبه، أعرب الرئيس شي عن أمله بأن يؤدي اجتماع تيانجين إلى "زيادة الارتقاء" و"تعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية"، حسب ما نقل التلفزيون المركزي الصيني الحكومي "سي سي تي في".
وشدد شي على أن "القضية الحدودية يجب ألا تحدد العلاقة الصينية-الهندية ككل"، داعياً إلى جعل التنمية الاقتصادية محور التركيز. وأضاف: "طالما يظلان ملتزمين بالهدف الشامل المتمثل في كونهما شريكين، وليس خصمين، فإن العلاقات الصينية-الهندية ستزدهر وتتقدم بثبات".

وفي تطور متصل، أعلنت الهند والصين استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما بعد انقطاع دام خمس سنوات، في خطوة تعكس مساعي البلدين لتطبيع العلاقات.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى تيانجين الأحد، مع كلا الزعيمين على هامش القمة.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
براك: يمكن تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في الوقت المناسب
lebanon 24
01/09/2025 11:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 5 سنوات لمدير مطعم شهير بتهمة اختلاس منتجات غذائية
lebanon 24
01/09/2025 11:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لمدة 5 سنوات.. برشلونة يجدد عقد هذا اللاعب
lebanon 24
01/09/2025 11:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد يجمع المجلس الوطني للضمان للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات
lebanon 24
01/09/2025 11:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

وزارة الخارجية

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

فلاديمير

الصينية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2025-09-01
04:11 | 2025-09-01
04:03 | 2025-09-01
03:30 | 2025-09-01
03:22 | 2025-09-01
03:00 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24