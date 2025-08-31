بعد 5 سنوات.. تطبيع للعلاقات الصينية - الهندية

Advertisement

تعهد الزعيم الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الأحد، بحل خلافاتهما الحدودية وتعزيز التعاون بين بلديهما، وذلك قبيل افتتاح قمة إقليمية في مدينة تيانجين .وتُعد هذه الزيارة الأولى لمودي إلى منذ تدهور العلاقات بين الجانبين عقب الصدامات الحدودية الدامية التي وقعت عام 2020 بين الجنود الصينيين والهنود.زيارة مودي تأتي في إطار عضوية بلاده في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية أسستها الصين.وفي كلمته الافتتاحية، أكد مودي أن العلاقات مع الصين تحركت في "اتجاه هادف"، مشدداً على وجود "بيئة سلمية على الحدود بعد فك الاشتباك". كما أشار إلى "أهمية السلام والهدوء في المناطق الحدودية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية"، وفقاً لبيان الهندية.من جانبه، أعرب الرئيس شي عن أمله بأن يؤدي اجتماع تيانجين إلى "زيادة الارتقاء" و"تعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية"، حسب ما نقل التلفزيون المركزي الصيني الحكومي "سي سي تي في".وشدد شي على أن "القضية الحدودية يجب ألا تحدد العلاقة الصينية-الهندية ككل"، داعياً إلى جعل التنمية الاقتصادية محور التركيز. وأضاف: "طالما يظلان ملتزمين بالهدف الشامل المتمثل في كونهما شريكين، وليس خصمين، فإن العلاقات الصينية-الهندية ستزدهر وتتقدم بثبات".وفي تطور متصل، أعلنت الهند والصين استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما بعد انقطاع دام خمس سنوات، في خطوة تعكس مساعي البلدين لتطبيع العلاقات.ومن المقرر أن يلتقي ، الذي وصل إلى تيانجين الأحد، مع كلا الزعيمين على هامش القمة.