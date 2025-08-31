اليمن.. إقتحام مقار أممية واعتقال موظفيها

Advertisement

(رويترز)

أكدت ، أمس الأحد، أن الحوثيين في اليمن اقتحموا مقار تابعة للمنظمة الدولية في العاصمة ، واحتجزوا ما لا يقل عن 11 موظفاً.وقال إن الحوثيين اقتحموا مقار برنامج الأغذية العالمي، واستولوا على ممتلكات خاصة بالأمم المتحدة، كما حاولوا دخول مكاتب أخرى للمنظمة.المداهمة جاءت بعد غارة جوية استهدفت صنعاء يوم الخميس، وأسفرت عن مقتل رئيس التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء.وفي بيان منفصل، أكد إلى اليمن هانس غروندبرغ أن 11 موظفاً اعتقلوا في صنعاء ومدينة الحديدة.وبحسب المنظمة الدولية، فإن وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لديها مكاتب في إحدى المدينتين أو كلتيهما.وأشار غروندبرغ إلى أن هذه الاعتقالات "تضاف إلى 23 موظفاً أممياً ما زالوا رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلاً عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري".