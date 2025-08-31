Advertisement

عربي-دولي

اليمن.. إقتحام مقار أممية واعتقال موظفيها

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:30
أكدت الأمم المتحدة، أمس الأحد، أن الحوثيين في اليمن اقتحموا مقار تابعة للمنظمة الدولية في العاصمة صنعاء، واحتجزوا ما لا يقل عن 11 موظفاً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحوثيين اقتحموا مقار برنامج الأغذية العالمي، واستولوا على ممتلكات خاصة بالأمم المتحدة، كما حاولوا دخول مكاتب أخرى للمنظمة.

المداهمة جاءت بعد غارة جوية استهدفت صنعاء يوم الخميس، وأسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة اليمنية التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء.
وفي بيان منفصل، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن 11 موظفاً اعتقلوا في صنعاء ومدينة الحديدة.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لديها مكاتب في إحدى المدينتين أو كلتيهما.
وأشار غروندبرغ إلى أن هذه الاعتقالات "تضاف إلى 23 موظفاً أممياً ما زالوا رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلاً عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري".
 
(رويترز)
