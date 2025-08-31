Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تُقرر تعليق تأشيرات حاملي هذه الجوازات

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:49
قررت واشنطن تعليق الموافقات على أنواع التأشيرات تقريبا لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، بحسب ما كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز".
ويأتي القرار امتدادا لإعلان وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة الماضي، أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وستلغي التأشيرات التي منحت سابقا.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيمنع من دخول الولايات المتحدة.

ومن شأن الإجراءات الأكثر شمولا، الواردة في برقية بتاريخ 18 آب أرسلتها وزارة الخارجية إلى كافة السفارات والقنصليات الأميركية، أن تمنع أيضا العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي الشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير المهاجرين، وفقا لـ4 مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وتؤثر الإجراءات الجديدة على تأشيرات العلاج والدراسة الجامعية وزيارات الأقارب والأصدقاء والعمل، مؤقتا على الأقل، وفق "نيويورك تايمز".

وتشمل القيود الجديدة أي شخص يحمل جواز سفر فلسطينيا فقط، الذي صدر لأول مرة في التسعينيات عندما وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغزة.

ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات، وفق الصحيفة الأميركية.(سكاي نيوز)
