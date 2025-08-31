واشنطن تُقرر تعليق تأشيرات حاملي هذه الجوازات

Advertisement

قررت تعليق الموافقات على أنواع التأشيرات تقريبا لحاملي جوازات السفر ، بحسب ما كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة " تايمز".ويأتي القرار امتدادا لإعلان يوم الجمعة الماضي، أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وستلغي التأشيرات التي منحت سابقا.وأكد مسؤول في الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيمنع من دخول .ومن شأن الإجراءات الأكثر شمولا، الواردة في برقية بتاريخ 18 آب أرسلتها وزارة الخارجية إلى كافة السفارات والقنصليات الأميركية، أن تمنع أيضا العديد من الفلسطينيين من المحتلة وفلسطينيي الشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير المهاجرين، وفقا لـ4 مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم هويتهم.وتؤثر الإجراءات الجديدة على تأشيرات العلاج والدراسة الجامعية وزيارات الأقارب والأصدقاء والعمل، مؤقتا على الأقل، وفق "نيويورك تايمز".وتشمل القيود الجديدة أي شخص يحمل جواز سفر فلسطينيا فقط، الذي صدر لأول مرة في التسعينيات عندما وقعت ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغزة.ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات، وفق الصحيفة الأميركية.(سكاي نيوز)