30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
Advertisement
عربي-دولي
على وقع التصعيد المستمر.. الكابينيت الإسرائيلي يضع "غزة أولاً"
Lebanon 24
01-09-2025
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمع
مجلس الوزراء
الأمني
الإسرائيلي
"الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في
تل أبيب
.
Advertisement
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست"، إن المجلس لن يناقش مسألة محاولة التوصل إلى اتفاق جزئي من عدمه.
وأكد المسؤول: "ما تم الاتفاق عليه في
المجلس الوزاري
الأخير هو القرار الحالي: اتفاق يُفرج بموجبه عن جميع الأسرى فقط".
واستمر الاجتماع قرابة 6 ساعات، وغادر المسؤولون حوالي الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي من صباح الإثنين.
ولم يُدعَ اللواء (احتياط)
نيتسان ألون
،
رئيس إدارة
شؤون الأسرى في الجيش الإسرائيلي، إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، والسبب هو أنه لن يكون هناك نقاش بشأن مفاوضات صفقة الأسرى.
المجلس الوزاري
مجلس الوزراء
نيتسان ألون
رئيس إدارة
إسرائيل
تل أبيب
بينيت
تابع
Advertisement
