سوريا على أعتاب انتخابات.. رهان على الحل وتحديات الشمال والجنوب

تدخل مرحلة سياسية حساسة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وسط أزمات داخلية متشابكة في الكردي والجنوب (السويداء).الآلية تنص على انتخاب 140 عضوًا من أصل 210، بينما يعين الرئيس 70 عضوًا إضافيًا. خطوة تُظهر من الناحية الشكلية إعادة تفعيل المؤسسات التشريعية، لكنها تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على ضمان تمثيل واقعي لمختلف المكونات.المحلل علي جمالو يرى أن العملية السياسية يجب أن تستمر رغم الأزمات، لكنه يحذر من أن استمرار الانقسامات سيجعل نتائج الانتخابات رهينة بقدرة على إدارتها.أحد أبرز التحديات يتمثل في اتفاق 10 مارس المعلّق بين الحكومة وقوات سوريا (قسد). يتهمون دمشق بعدم الالتزام، فيما تصر الحكومة على المضي في المفاوضات. جمالو أكد أن الملف "في طريقه للحل" وأن المفاوضات مستمرة خلف الكواليس، بدفع دولي، خصوصًا أميركي، لإبرام تسوية.الوضع في السويداء أكثر تعقيدًا، حيث تسببت الأحداث الأخيرة في تعميق الوطنية. جمالو شدد على أن الأغلبية في السويداء مرتبطة بالدولة، وأن النزعة الانفصالية محدودة، لكن الحل يتطلب حوارًا صريحًا يعترف بالمظالم ويعالج جذور الأزمة، بعيدًا عن الحلول الأمنية.يتوقع أن تفرز الانتخابات برلمانًا جديدًا يفتح الباب أمام تشكيل حكومة مختلفة، قادرة على إدارة ملفات معقدة كالقضية والأوضاع في الجنوب.لكن السؤال يبقى: هل تنجح دمشق في تحويل الانتخابات من محطة شكلية إلى فرصة لبناء مشروع وطني جامع، أم تبقى البلاد عالقة في حلقة الانقسامات؟الانتخابات المقبلة تبدو بمثابة امتحان سياسي واجتماعي لمستقبل سوريا: إما بداية لمسار جديد نحو إعادة البناء، أو محطة أخرى تكشف عمق الأزمة الداخلية.