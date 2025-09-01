إسرائيل.. ضغوط عائلات الرهائن والطلاب يرفضون التعلم!

Advertisement

عقد بنيامين نتنياهو اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر لبحث ملف المختطفين، وسط توتر متصاعد بين الوزراء والمسؤولين الأمنيين حول الاستراتيجية المتبعة. وأوضح نتنياهو خلال الاجتماع، وفق ، أن ما كان يمكن الموافقة عليه سابقًا لم يعد ممكنًا بسبب الظروف الجديدة، في إشارة إلى تعقيدات الوضع الميداني والسياسي.وظهر سجال حاد خلال الاجتماع، حيث سخرت وزيرة الاستيطان من رئيس هيئة الأركان إيال زامير، ملمحة إلى أنه "جبان"، فيما أشار الأخير إلى اتخاذه قرارات شجاعة غير مسبوقة في مواجهة التحديات. وفي المقابل، دعا يسرائيل ساعر المجلس إلى التفكير إيجابياً في المضي نحو صفقة تبادل جزئية مع حركة ، في محاولة لكسر الجمود القائم.على الأرض، تظاهر مئات الطلاب في أنحاء بالتزامن مع بدء العام الدراسي، مطالبين الحكومة باستعادة جميع المختطفين، ما يعكس الغضب الشعبي المتزايد من تأخر التقدم في هذا الملف الإنساني الحساس.وفي وقت لاحق، أصدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين سلسلة تصريحات حادة تجاه نتنياهو، مؤكدة أن الشعب وحده هو من سيعيد جميع المختطفين، واصفة موقف رئيس الوزراء بأنه "استراتيجية إفشال ودفن للاتفاق"، وأنه "يضحي بالمختطفين والجنود لبقائه السياسي رغم وجود مبادرة حقيقية". وأضافت الهيئة أن نتنياهو، المعروف بأنه "أبو الصفقات الجزئية"، يعارض النهج الذي ابتكره والاتفاق الذي وافق عليه، محذرة من استمرار هذا النهج على حساب حياة المختطفين.وفي ، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات فرضت تشديدًا أمنيًا وأغلقت جميع مداخل مدينة ، وأطلقت النار على فلسطينيين عند مدخل قرية قلقس جنوب المدينة، ما يعكس تصاعد التوتر الأمني بالتزامن مع الأحداث السياسية الداخلية.