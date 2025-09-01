منهم في لبنان... "الموساد" يدرج قادة "حماس" في الخارج على قائمة الاغتيالات

ذكر موقع "نتسيف" أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي أدرج، ضمن بنك أهدافه، عددا من قادة " " في خارج غزة والضفة الغربية، وذلك عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ"رفع الحصانة عن أعداء ".

وأشار الموقع إلى أن عملية اغتيال الناطق العسكري باسم " عز الدين القسام" والمعروف بلقب "أبو عبيدة"، جاءت ضمن استراتيجية اغتيالات أوسع تنفذها إسرائيل ضد من تعتبرهم "عناصر معادية"، في كل من غزة، واليمن، وسوريا، ولبنان، خلال الفترة الأخيرة.

وفي دعم علني لهذه الاستراتيجية، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير أن قادة "حماس" في الخارج قد أدرجوا فعليا في بنك أهداف "الموساد"، مضيفا: هاجمنا أحد كبار قادة "حماس"، أبوعبيدة. عملياتنا النوعية لم تنته بعد. معظم قادة حماس الآن خارج القطاع، ولن نتردد في الوصول إليهم أيضا".

كما نقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا زامير، عن رئيس الأركان قوله إن "اغتيال أبوعبيدة تزامن مع سلسلة من العمليات العسكرية المهمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن، ولبنان، وسوريا، وجبهات أخرى".

وقد أكد يسرائيل كاتس، في وقت سابق يوم الأحد أن أبو عبيدة قُتل في هجوم إسرائيلي على .

ولم يصدر رد فوري من جانب "حماس" أو "كتائب القسام" على الهجوم.

وأكد ، أن أبو عبيدة تعرض للهجوم، موضحا أن جهاز والجيش نفذا عملية اغتيال يوم السبت ضد المتحدث باسم حماس.