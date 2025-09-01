Advertisement

عربي-دولي

"انقعوها واشربوا ماءها"... هكذا علّقت حماس على الخطة الأميركية للسيطرة على غزة

Lebanon 24
01-09-2025 | 09:27
بعد تقارير وردت في صحيفة "واشطن بوست" الأميركية عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم موجّها كلامه للإدارة الأميركية، تعليقا على الخطة: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، مضيفا "غزة ليست للبيع".

 

وأضاف لوكالة فرانس برس أن غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير".

 

وأكّد نعيم "رفض حماس ورفض شعبنا" للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني إلى خارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة عشر سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.

 

وقالت الصحيفة إن الخطة تتألف من 38 صفحة وتنصّ على مغادرة "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.

 

وقال مسؤول آخر في حماس طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس: "ترفض حماس ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة".

وأضاف أن حماس "لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".

 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس هذه الخطة.

 

وتابعت أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

 

ويوضع القطاع، خلال فترة الإعمار، تحت إدارة صندوق باسم "إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحوّل" (GREAT Trust).

 

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب وكالة فرانس برس التعليق على هذا التقرير.

