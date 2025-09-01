Advertisement

عربي-دولي

127 طفلاً بين ضحايا المجاعة في قطاع غزة حتى اليوم

Lebanon 24
01-09-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1411635-638923409910361555.webp
Doc-P-1411635-638923409910361555.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 348 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين.
Advertisement

وأوضحت الوزارة أن من بين إجمالي الضحايا 127 طفلاً، مشيرة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في القطاع من قبل IPC بتاريخ 22 آب الماضي، سُجّلت 70 حالة وفاة إضافية، بينهم 12 طفلاً.

وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة إلى التدخل الفوري والعاجل.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 197 بينهم 96 طفلًا
lebanon 24
01/09/2025 20:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 180 بينهم 93 طفلا
lebanon 24
01/09/2025 20:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 193 شهيدا منهم 96 طفلا
lebanon 24
01/09/2025 20:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة في غزة: 300 وفاة نتيجة المجاعة بينهم 117 طفلا
lebanon 24
01/09/2025 20:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة

الفلسطينية

قطاع غزة

فلسطين

العاج

جمالي

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2025-09-01
13:00 | 2025-09-01
12:28 | 2025-09-01
12:00 | 2025-09-01
12:00 | 2025-09-01
11:42 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24