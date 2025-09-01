27
عربي-دولي
127 طفلاً بين ضحايا المجاعة في قطاع غزة حتى اليوم
Lebanon 24
01-09-2025
|
08:30
A-
A+
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في
قطاع غزة
إلى 348 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب ما أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية
، اليوم الاثنين.
وأوضحت الوزارة أن من بين إجمالي الضحايا 127 طفلاً، مشيرة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في القطاع من قبل IPC بتاريخ 22 آب الماضي، سُجّلت 70 حالة وفاة إضافية، بينهم 12 طفلاً.
وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة إلى التدخل الفوري والعاجل.
