127 طفلاً بين ضحايا المجاعة في قطاع غزة حتى اليوم

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في إلى 348 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب ما أعلنت ، اليوم الاثنين.وأوضحت الوزارة أن من بين إجمالي الضحايا 127 طفلاً، مشيرة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في القطاع من قبل IPC بتاريخ 22 آب الماضي، سُجّلت 70 حالة وفاة إضافية، بينهم 12 طفلاً.وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة إلى التدخل الفوري والعاجل.