عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعرض خططه لتطويق واحتلال غزة خلال أسبوعين

Lebanon 24
01-09-2025 | 10:11
عرض الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، خططه المفصلة لعملية تطويق واحتلال مدينة غزة، موضحاً أن العملية ستبدأ خلال أسبوعين. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، سيستكمل خلال يومين استدعاء 60 ألفاً من قوات الاحتياط.
ورفض معظم الوزراء خلال الاجتماع أي اتفاق جزئي لصفقة في غزة، فيما أيّد رئيس الأركان إيال زامير وقادة أجهزة الأمن الصفقة الجزئية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ووفق المصادر، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يجرِ تصويتاً على هذا الأمر، لأنه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال.
 
يأتي ذلك فيما كشفت وثيقة داخلية للجيش الإسرائيلي، عن فشل عملية "عربات غدعون" في قطاع غزة.
 
وأقرّت الوثيقة بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب "كل خطأ ممكن" في إدارة الحرب، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية افتقرت إلى رؤية زمنية واضحة، ما أدى إلى استنزاف القوات والمعدات بشكل مستمر، دون تحقيق حسم ميداني أو سياسي يذكر.

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 100 فلسطيني في استهدافات إسرائيلية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من بينهم 38 من منتظري المساعدات.

وتركزت الاستهدافات الإسرائيلية على شمال القطاع، وشمال مدينة غزة، وخان يونس جنوباً، ومنتظري المساعدات في محور موراغ.
 
