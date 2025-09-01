Advertisement

عربي-دولي

مساعدة عاجلة.. هذا ما طلبته أفغانستان من روسيا بعد الزلزال المدمر

01-09-2025 | 10:56
أعلن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن السلطات الأفغانية وجّهت طلباً رسمياً إلى موسكو لتقديم المساعدة في أعمال الإغاثة عقب الزلزال العنيف الذي ضرب شرق البلاد.
وأوضح كابولوف أن وزارة الطوارئ الروسية تدرس الطلب بشكل عاجل، وتعمل على تقييم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة لإرسال المساعدات.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 800 قتيل وأكثر من 1500 مصاب، وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وحاجة ملحّة للدعم الطبي والغذائي والإنساني العاجل. (ارم نيوز)
وزارة الطوارئ الروسية

وزارة الطوارئ

زامير كابولوف

ارم نيوز

العاج

موسكو

