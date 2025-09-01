Advertisement

عربي-دولي

دوي انفجار يهز مدينة حلب!

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:28
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، مساء اليوم الاثنين، بدوي انفجار في مدينة حلب، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.
