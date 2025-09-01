25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
3 دول تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران
Lebanon 24
01-09-2025
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد وزراء خارجية
إيران
وروسيا والصين توجيه رسالة إلى
الأمين العام
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالبون فيها
مجلس الأمن
بعدم السماح لدول "الترويكا الأوروبية" بإعادة فرض
العقوبات
على إيران.
Advertisement
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، عن إخطارهم مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية "الاستعادة الفورية" للعقوبات على إيران خلال 30 يوماً، والمعروفة باسم "snapback".
وقال
وزراء الخارجية
الروسي والإيراني والصيني سيرغي لافروف وعباس عراقجي ووانغ يي: "نحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة على رفض مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف".
كما دعا الوزراء في الرسالة "الترويكا الأوروبية" إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب
الإيراني
.
مواضيع ذات صلة
روسيا: نندد بالتحرك الأوروبي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي
Lebanon 24
روسيا: نندد بالتحرك الأوروبي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي
02/09/2025 02:01:11
02/09/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تُطلق عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران (رويترز)
Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تُطلق عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران (رويترز)
02/09/2025 02:01:11
02/09/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية تدين خطوة الترويكا الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية تدين خطوة الترويكا الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران
02/09/2025 02:01:11
02/09/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نثمن دعوة ماليزيا لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات على الاحتلال المجرم
Lebanon 24
حماس: نثمن دعوة ماليزيا لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات على الاحتلال المجرم
02/09/2025 02:01:11
02/09/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزراء الخارجية
الأمم المتحدة
الأمين العام
مجلس الأمن
الإيراني
العقوبات
الأوروبي
بات على
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
Lebanon 24
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
16:45 | 2025-09-01
01/09/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا
Lebanon 24
"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا
15:29 | 2025-09-01
01/09/2025 03:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
Lebanon 24
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
15:02 | 2025-09-01
01/09/2025 03:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
Lebanon 24
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
14:42 | 2025-09-01
01/09/2025 02:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الزلزال… دولة عربية ترسل فريق بحث وإنقاذ بشكل عاجل إلى أفغانستان
Lebanon 24
بعد الزلزال… دولة عربية ترسل فريق بحث وإنقاذ بشكل عاجل إلى أفغانستان
14:42 | 2025-09-01
01/09/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
04:23 | 2025-09-01
01/09/2025 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2025-09-01
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
15:29 | 2025-09-01
"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا
15:02 | 2025-09-01
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
14:42 | 2025-09-01
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
14:42 | 2025-09-01
بعد الزلزال… دولة عربية ترسل فريق بحث وإنقاذ بشكل عاجل إلى أفغانستان
13:02 | 2025-09-01
وهاب يتحدث عن اختفاء شاب في "ظروف غامضة"!
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24