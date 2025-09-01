Advertisement

عربي-دولي

3 دول تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران

Lebanon 24
01-09-2025 | 13:34
أعاد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالبون فيها مجلس الأمن بعدم السماح لدول "الترويكا الأوروبية" بإعادة فرض العقوبات على إيران.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، عن إخطارهم مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية "الاستعادة الفورية" للعقوبات على إيران خلال 30 يوماً، والمعروفة باسم "snapback".


وقال وزراء الخارجية الروسي والإيراني والصيني سيرغي لافروف وعباس عراقجي ووانغ يي: "نحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة على رفض مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف".


كما دعا الوزراء في الرسالة "الترويكا الأوروبية" إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب الإيراني.
