3 دول تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران

أعاد وزراء خارجية وروسيا والصين توجيه رسالة إلى للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالبون فيها بعدم السماح لدول "الترويكا الأوروبية" بإعادة فرض على إيران.يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، عن إخطارهم مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية "الاستعادة الفورية" للعقوبات على إيران خلال 30 يوماً، والمعروفة باسم "snapback".وقال الروسي والإيراني والصيني سيرغي لافروف وعباس عراقجي ووانغ يي: "نحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة على رفض مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف".كما دعا الوزراء في الرسالة "الترويكا الأوروبية" إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب .