25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الزلزال… دولة عربية ترسل فريق بحث وإنقاذ بشكل عاجل إلى أفغانستان
Lebanon 24
01-09-2025
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرسلت
دولة الإمارات
فريق البحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة بشكل عاجل لدعم جهود الإنقاذ ومساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية في
أفغانستان
، تنفيذاً لتوجيهات
الشيخ محمد بن زايد
آل
نهيان
، رئيس
دولة الإمارات العربية المتحدة
.
Advertisement
كما أرسلت مساعدات إنسانية عاجلة تشمل المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، بهدف تقديم الدعم للمتضررين والجرحى والتخفيف من آثار الكارثة على العائلات المنكوبة.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء الأردن: سنرسل بشكل عاجل تعديلات قانون خدمة العلم للبرلمان
Lebanon 24
رئيس وزراء الأردن: سنرسل بشكل عاجل تعديلات قانون خدمة العلم للبرلمان
02/09/2025 02:01:18
02/09/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة عاجلة.. هذا ما طلبته أفغانستان من روسيا بعد الزلزال المدمر
Lebanon 24
مساعدة عاجلة.. هذا ما طلبته أفغانستان من روسيا بعد الزلزال المدمر
02/09/2025 02:01:18
02/09/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الصحفيين الفلسطينيين للحدث: لم يتم إرسال أي فريق تحقيق دولي رغم مطالباتنا
Lebanon 24
نقابة الصحفيين الفلسطينيين للحدث: لم يتم إرسال أي فريق تحقيق دولي رغم مطالباتنا
02/09/2025 02:01:18
02/09/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر سلّم معدات بحث وإنقاذ لاتحاد بلديات قضاء صور
Lebanon 24
الصليب الأحمر سلّم معدات بحث وإنقاذ لاتحاد بلديات قضاء صور
02/09/2025 02:01:18
02/09/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة
الشيخ محمد بن زايد
الإمارات العربية
العربية المتحدة
دولة الإمارات
محمد بن زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
Lebanon 24
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
16:45 | 2025-09-01
01/09/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا
Lebanon 24
"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا
15:29 | 2025-09-01
01/09/2025 03:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
Lebanon 24
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
15:02 | 2025-09-01
01/09/2025 03:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
Lebanon 24
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
14:42 | 2025-09-01
01/09/2025 02:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 دول تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران
Lebanon 24
3 دول تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران
13:34 | 2025-09-01
01/09/2025 01:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
04:23 | 2025-09-01
01/09/2025 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2025-09-01
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
15:29 | 2025-09-01
"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا
15:02 | 2025-09-01
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
14:42 | 2025-09-01
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
13:34 | 2025-09-01
3 دول تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران
13:02 | 2025-09-01
وهاب يتحدث عن اختفاء شاب في "ظروف غامضة"!
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24