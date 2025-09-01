Advertisement

عربي-دولي

بعد الزلزال… دولة عربية ترسل فريق بحث وإنقاذ بشكل عاجل إلى أفغانستان

Lebanon 24
01-09-2025 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1411726-638923602212292628.jpg
Doc-P-1411726-638923602212292628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أرسلت دولة الإمارات فريق البحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة بشكل عاجل لدعم جهود الإنقاذ ومساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية في أفغانستان، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
Advertisement


كما أرسلت مساعدات إنسانية عاجلة تشمل المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، بهدف تقديم الدعم للمتضررين والجرحى والتخفيف من آثار الكارثة على العائلات المنكوبة.



مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء الأردن: سنرسل بشكل عاجل تعديلات قانون خدمة العلم للبرلمان
lebanon 24
02/09/2025 02:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة عاجلة.. هذا ما طلبته أفغانستان من روسيا بعد الزلزال المدمر
lebanon 24
02/09/2025 02:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الصحفيين الفلسطينيين للحدث: لم يتم إرسال أي فريق تحقيق دولي رغم مطالباتنا
lebanon 24
02/09/2025 02:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر سلّم معدات بحث وإنقاذ لاتحاد بلديات قضاء صور
lebanon 24
02/09/2025 02:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة

الشيخ محمد بن زايد

الإمارات العربية

العربية المتحدة

دولة الإمارات

محمد بن زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-01
15:29 | 2025-09-01
15:02 | 2025-09-01
14:42 | 2025-09-01
13:34 | 2025-09-01
13:02 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24