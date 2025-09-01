بعد الزلزال… دولة عربية ترسل فريق بحث وإنقاذ بشكل عاجل إلى أفغانستان

Advertisement

أرسلت فريق البحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة بشكل عاجل لدعم جهود الإنقاذ ومساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية في ، تنفيذاً لتوجيهات آل ، رئيس .كما أرسلت مساعدات إنسانية عاجلة تشمل المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، بهدف تقديم الدعم للمتضررين والجرحى والتخفيف من آثار الكارثة على العائلات المنكوبة.