"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

عبّر الألماني بيستوريوس، عن رفضه بشدة تعليقات رئيسة ، أورسولا فون دير لاين بشأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى ووصفها بأنها سابقة لأوانها، معتبرا أن فون دير لاين ليست مخولة لمناقشة هذه المسألة.وخلال زيارة لمصنع حربي في مدينة كولونيا، ذكر بيستوريوس للصحفيين أن "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".أضاف: "أعتقد أنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة أن لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".