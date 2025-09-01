Advertisement

عربي-دولي

"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

Lebanon 24
01-09-2025 | 14:42
عبّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن رفضه بشدة تعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين بشأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا ووصفها بأنها سابقة لأوانها، معتبرا أن فون دير لاين ليست مخولة لمناقشة هذه المسألة.
وخلال زيارة لمصنع حربي في مدينة كولونيا، ذكر بيستوريوس للصحفيين أن "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".


أضاف: "أعتقد أنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".

