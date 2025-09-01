"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا

Advertisement

اعتبر زعيم ، مساء اليوم الاثنين، أن فوز ائتلاف رئيس الوزراء مجددا في الانتخابات"سيكون نهاية وانهيار ".وقال في مؤتمر لحزب " ": "نحن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة. إذا لم نتحرك الآن، فلن يتبقى شيء لإنقاذه بعد عامين، وستُغلق نافذة الفرصة".وأكد على ضرورة إقرار دستور لإسرائيل، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز حماية الشرطة والمحاكم، مشدداً على أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية للحفاظ على وجود الدولة.