عربي-دولي

"سيكون انهيار"... مسؤول إسرائيلي يحذر من فوز نتنياهو مجددًا

Lebanon 24
01-09-2025 | 15:29
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الاثنين، أن فوز ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا في الانتخابات"سيكون نهاية الصهيونية وانهيار إسرائيل".
وقال لابيد في مؤتمر لحزب "يش عتيد": "نحن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة. إذا لم نتحرك الآن، فلن يتبقى شيء لإنقاذه بعد عامين، وستُغلق نافذة الفرصة".


وأكد على ضرورة إقرار دستور لإسرائيل، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز حماية الشرطة والمحاكم، مشدداً على أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية للحفاظ على وجود الدولة.
