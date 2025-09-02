25
بيروت
28
طرابلس
25
صور
27
جبيل
25
صيدا
26
جونية
22
النبطية
21
زحلة
24
بعلبك
19
بشري
25
بيت الدين
24
كفردبيان
عربي-دولي
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
Lebanon 24
02-09-2025
06:45
أبحر "أسطول الصمود العالمي" مجددًا نحو
قطاع غزة
، يوم الاثنين، من مدينة
برشلونة
الإسبانية
، بعدما اضطر في وقت سابق إلى العودة بسبب الرياح العاتية.
ويشارك في الرحلة عشرات القوارب والسفن
القادمة
من تونس وإيطاليا واليونان وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، وعلى متنها مساعدات إنسانية ومئات الناشطين من 44 دولة، بينهم شخصيات دولية بارزة، فيما تشهد الفعاليات المساندة أكثر من 30 ألف مشارك.
وأكد منظمو المبادرة أن تحرك الأسطول يمثل رسالة واضحة ضد صمت
المجتمع الدولي
تجاه الحصار المفروض على غزة، وتشديدًا على أن للمدنيين حقًا مشروعًا في الحصول على المساعدات دون قيود، معتبرين أن استمرار الحصار يعد خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا للحقوق الإنسانية الأساسية.
