Advertisement

عربي-دولي

بعد تراجع نفوذ ترامب.. شي يعزز محورًا ثلاثيًا مع بوتين وكيم

Lebanon 24
02-09-2025 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1411819-638923964295694296.webp
Doc-P-1411819-638923964295694296.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيريه الروسي والكوري الشمالي للمرة الأولى بينما يراقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة غربيون آخرون.
Advertisement

يقول محللون إن اجتماع فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في بكين هذا الأسبوع هو دليل على تأثير الرئيس الصيني على الأنظمة الاستبدادية العازمة على إعادة تعريف النظام العالمي الذي يقوده الغرب، بينما تثير تهديدات ترامب والدبلوماسية تحت ضغط العقوبات، توترا في التحالفات الأمريكية القائمة منذ زمن.

كما يثير الاجتماع التاريخي للزعماء في العاصمة الصينية احتمال ظهور محور ثلاثي جديد يقوم على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية في يونيو حزيران 2024 وتحالف مماثل بين بكين وبيونجيانج وذلك في تطور يمكن أن تغير الحسابات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قال شي أمس الاثنين “يجب أن نستمر في اتخاذ موقف واضح ضد الهيمنة وسياسة القوة، وأن نمارس التعددية الحقيقية”، في انتقاد مبطن لمنافسه الجيوسياسي على الجانب الآخر من المحيط الهادئ.

وبعد قمة في تيانجين أمس الاثنين حيث عرض شي وبوتين رؤيتهما لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد على أكثر من 20 من قادة الدول غير الغربية، فإن اجتماعهما مع كيم هو المحطة التالية قبل العرض العسكري الضخم الذي سيقام في الثالث من سبتمبر أيلول بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان شي قد أجرى بالفعل محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول زيارة له إلى الصين منذ سبع سنوات، مما ساهم في إعادة ضبط العلاقات الثنائية المتوترة في وقت تثير فيه رسوم ترامب الجمركية على البضائع الهندية غضب نيودلهي.
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنعقد اجتماعاً ثلاثياً مع بوتين وزيلينسكي وبدأنا الترتيبات
lebanon 24
02/09/2025 09:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
02/09/2025 09:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: الاجتماع الثلاثي مع ترامب وبوتين قد يؤدي إلى حلول فعالة
lebanon 24
02/09/2025 09:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي؟
lebanon 24
02/09/2025 09:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

العقوبات

الثنائي

الشمالي

دونالد

الغربي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:17 | 2025-09-02
01:35 | 2025-09-02
00:36 | 2025-09-02
00:23 | 2025-09-02
23:47 | 2025-09-01
23:34 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24