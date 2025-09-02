ترامب: الحرب في غزة تضر بصورة إسرائيل دولياً

في ظل استمرار الحرب في غزة، اعتبر الرئيس الأميركي أن النزاع يضر بصورة على ، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تحقق انتصارات ميدانية لكنها ستواجه خسائر في علاقاتها الدولية.

Advertisement

وأضاف في حديثه لموقع كولر أن الحرب تؤثر سلباً على نفوذ إسرائيل، خصوصاً داخل الأميركي، معبراً عن دهشته من التغيرات التي طرأت على مكانة إسرائيل في السياسة الأميركية. وأوضح أن نفوذ اللوبي لم يعد كما كان في الماضي، وأن الدعم الشعبي، خاصة بين الجمهوريين الشباب، يشهد تراجعاً ملحوظاً.جاءت تصريحات تعليقاً على استطلاع مركز "بيو" للأبحاث في شهر آذار الماضي، الذي أظهر أن 53% من لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% في عام 2022. كما كشف أن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين يتبنون موقفاً غير إيجابي تجاه إسرائيل، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 35% قبل ثلاث سنوات. (العربية)