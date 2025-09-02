31
عربي-دولي
ترامب: الحرب في غزة تضر بصورة إسرائيل دولياً
Lebanon 24
02-09-2025
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل استمرار الحرب في غزة، اعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن النزاع يضر بصورة
إسرائيل
على
الساحة الدولية
، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تحقق انتصارات ميدانية لكنها ستواجه خسائر في علاقاتها الدولية.
وأضاف في حديثه لموقع
ديلي
كولر أن الحرب تؤثر سلباً على نفوذ إسرائيل، خصوصاً داخل
الكونغرس
الأميركي، معبراً عن دهشته من التغيرات التي طرأت على مكانة إسرائيل في السياسة الأميركية. وأوضح أن نفوذ اللوبي
الإسرائيلي
لم يعد كما كان في الماضي، وأن الدعم الشعبي، خاصة بين الجمهوريين الشباب، يشهد تراجعاً ملحوظاً.
جاءت تصريحات
ترامب
تعليقاً على استطلاع مركز "بيو" للأبحاث في شهر آذار الماضي، الذي أظهر أن 53% من
الأميركيين
لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% في عام 2022. كما كشف
الاستطلاع
أن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين يتبنون موقفاً غير إيجابي تجاه إسرائيل، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 35% قبل ثلاث سنوات. (العربية)
