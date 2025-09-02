31
عربي-دولي
رئيس البرلمان الإيراني: "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
Lebanon 24
02-09-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد محمد باقر قاليباف،
رئيس البرلمان
الإيراني
عزم بلاده مواجهة قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بإعادة تفعيل
العقوبات
الدولية والأممية على بلاده (سناب باك).
وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية للبرلمان، "سنعتمد قراراً موحداً قريباً للردع في مواجهة آلية الزناد".
كما شدد قاليباف على أن "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد.
واعتبر أن "قرارات
الأمم المتحدة
ليست مجرد حبر على ورق لكنها لا تحمل تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني".
أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يصوت
البرلمان
الإيراني على مشروع قانون ملزم للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار
النووي
.(العربية)
