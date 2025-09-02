رئيس البرلمان الإيراني: "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد

Advertisement

أكد محمد باقر قاليباف، عزم بلاده مواجهة قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بإعادة تفعيل الدولية والأممية على بلاده (سناب باك).وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية للبرلمان، "سنعتمد قراراً موحداً قريباً للردع في مواجهة آلية الزناد".كما شدد قاليباف على أن "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد.واعتبر أن "قرارات ليست مجرد حبر على ورق لكنها لا تحمل تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني".أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يصوت الإيراني على مشروع قانون ملزم للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار .(العربية)