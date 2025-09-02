قد تؤثر على الاتصالات والصحة.. تحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض

Advertisement

أفاد مختبر علم الشمسي في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوصول سحابة بلازما شمسية إلى الأرض، ما أدى إلى بدء عاصفة مغناطيسية متوسطة إلى قوية.وأوضح العلماء أن السحابة ناتجة عن "بُصاق شمسي" قوي وقع قبل يومين على سطح الشمس، وسُجل مرور الأمامية للانبعاث البلازمي عند نقطة لاغرانج (L1) عند الساعة 23:35 بتوقيت ، بسرعة بلغت 650 كيلومترًا في الثانية.وأكد الخبراء أن المغناطيسية مصنّفة بمستوى G2-G3، مع احتمال وصول الذروة إلى G3، ما قد يسبب اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية، ومشكلات في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وانطلاق إنذارات كهربائية خاطئة في الشبكات الحامية.كما توقّع العلماء ظهور الأضواء (الشفق القطبي) بشكل واضح فوق المناطق القطبية، لا سيما في الدول الإسكندنافية وكندا، مع احتمال مشاهدتها بشكل متفرق في .وحذّر الخبراء الفئات الحساسة، مثل من يعانون اضطرابات في ضغط أو الجهاز العصبي، من ظهور أعراض محتملة تشمل الصداع، الأرق، ضعف عام، وانخفاض مؤقت في الضغط الدموي، داعين إلى توخي الحذر ومراقبة الحالة الصحية خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)