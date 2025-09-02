Advertisement

حصيلة كبيرة.. اكثر من الف قتيل جراء زلزال افغانستان

Lebanon 24
02-09-2025 | 04:01
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا.
وأضافت الجمعية أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من 8 آلاف منزل جراء الكارثة.
ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.
وقالت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كيت كاري، لـ"رويترز": "تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق".

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق

جمعية الهلال الأحمر

مكتب الأمم المتحدة

الشؤون الإنسانية

الأمم المتحدة

الهلال الأحمر

الباكستاني

أفغانستان

