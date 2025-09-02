القاهرة تطالب أوروبا بتحرك عاجل ضد "الجرائم الإسرائيلية"

Advertisement

في ظل التصعيد المتواصل في الأراضي وما يرافقه من كارثة إنسانية في قطاع غزة، وجّه المصري بدر عبد العاطي رسالة قوية إلى ، مؤكدًا أن السياسات الاستيطانية والتوسعية لإسرائيل تهدد بتقويض فرص السلام وتوسيع دائرة العنف في المنطقة.وجاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس أنطونيو كوستا على هامش مشاركته في منتدى "بليد" بسلوفينيا، حيث شدد عبد العاطي على خطورة الوضع الإنساني الذي بلغ حد المجاعة نتيجة استمرار القصف والحصار على المساعدات، داعيًا أوروبا إلى تحرك عاجل وفاعل لمواجهة "الجرائم السافرة" في غزة والضفة الغربية.وطالب الوزير الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ملموسة أبرزها: الضغط على لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وقف العمليات العسكرية الواسعة التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، ودعم مقترحات وقف إطلاق النار ورفض الشروط "التعجيزية" التي تعرقل التهدئة.كما أشار عبد العاطي إلى أهمية انعقاد القمة المصرية-الأوروبية الأولى قريبًا، لما تمثله من فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعلمية، مؤكدًا تطلع القاهرة إلى دور أكثر حزمًا في كبح السياسات العدوانية الإسرائيلية والالتزام بالقانون الدولي.