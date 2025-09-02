إرتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس خلال 24 ساعة.. كم أصبح؟

إرتفع عدد قتلى وجرحى العسكريين منذ بداية الحرب على الأراضي في 24 شباط 2022، إلى نحو مليون و83 ألفاً و790 فرداً، من بينهم 800 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق بيان نشرته للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11156 دبابة، منها دبابة أمس الإثنين، و23233 مركبة قتالية مدرعة، و32301 نظام مدفعية، و1477 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1213 من .

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و55446 طائرة مسيرة، و3664 صاروخ ، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و60488 من المركبات وخزانات الوقود، و3952 من وحدات المعدات الخاصة.