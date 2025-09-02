30
عربي-دولي
قتل جميع سكانها.. ماذا نعرف عن قرية ترسين السودانية؟
Lebanon 24
02-09-2025
|
06:04
في حادث مأسوي، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب
السودان
، بحسب ما أعلنت حركة "
جيش تحرير السودان
" التي تسيطر على المنطقة.
وتقع ترسين في جبل مرة في وسط إقليم دارفور غرب السودان. ويمتد جبل مرة بين ولايات وسط، شمال، وجنوب دارفور.
أما القرية فتقع في الجزء الأوسط من الجبال، وتُعرف بأنها واحدة من القرى الزراعية المهمة خاصة في إنتاج البرتقال والليمون وبعض أنواع الخضراوات.
والمعروف أن محيط منطقة ترسين بها منحدرات شديدة ووديان ضيقة.
كما أن المنطقة التي ضربها الانزلاق الأرضي في الجبل تتألف من طبقة ترابية شديدة الانزلاق، وواجهت في سنوات مضت أحداثا مشابهة لكنها أقل تدميراً.
وأوضحت صور وإفادات مواطنين تنحدر أصولهم من المنطقة أن وعورة الطرق المؤدية للقرية وصعوبة الظروف الأمنية تقلل من حركة العربات في محيطها، وتبطئ من عملية وصول فرق الإنقاذ أو المساعدات الإنسانية.
كذلك، تخضع قرية ترسين في جبل مرة لسيطرة
حركة جيش تحرير السودان
بقيادة
عبد الواحد نور
، وحسب الإحصائيات التابعة للحركة فإن عددها 1000 شخص، وجميعهم قتلوا في هذا الانزلاق الأرضي. (العربية)
