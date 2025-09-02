قتل جميع سكانها.. ماذا نعرف عن قرية ترسين السودانية؟

في حادث مأسوي، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب ، بحسب ما أعلنت حركة " " التي تسيطر على المنطقة.

وتقع ترسين في جبل مرة في وسط إقليم دارفور غرب السودان. ويمتد جبل مرة بين ولايات وسط، شمال، وجنوب دارفور.



أما القرية فتقع في الجزء الأوسط من الجبال، وتُعرف بأنها واحدة من القرى الزراعية المهمة خاصة في إنتاج البرتقال والليمون وبعض أنواع الخضراوات.



والمعروف أن محيط منطقة ترسين بها منحدرات شديدة ووديان ضيقة.

كما أن المنطقة التي ضربها الانزلاق الأرضي في الجبل تتألف من طبقة ترابية شديدة الانزلاق، وواجهت في سنوات مضت أحداثا مشابهة لكنها أقل تدميراً.



وأوضحت صور وإفادات مواطنين تنحدر أصولهم من المنطقة أن وعورة الطرق المؤدية للقرية وصعوبة الظروف الأمنية تقلل من حركة العربات في محيطها، وتبطئ من عملية وصول فرق الإنقاذ أو المساعدات الإنسانية.



كذلك، تخضع قرية ترسين في جبل مرة لسيطرة بقيادة ، وحسب الإحصائيات التابعة للحركة فإن عددها 1000 شخص، وجميعهم قتلوا في هذا الانزلاق الأرضي. (العربية)