رسالة تحذيريّة من الجيش الإسرائيليّ لسكان مدينة غزة

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "إلى جميع سكان ، تمهيدًا لتوسيع القتال إلى داخل مدينة غزة، نذكركم ان منطقة المواصي ستشهد تقديم خدمات إنسانية أفضل خاصة في ما يتعلق بالخدمات الصحية والمياه والغذاء".

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم نحذر ان الاقتراب أو العودة إلى مناطق القتال أو إلى المناطق التي تعمل فيها القوات الإسرائيليّة، الأمر الذي يعرضكم للخطر".