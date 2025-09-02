Advertisement

عربي-دولي

رسالة تحذيريّة من الجيش الإسرائيليّ لسكان مدينة غزة

Lebanon 24
02-09-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1411924-638924165235367450.jpg
Doc-P-1411924-638924165235367450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "إلى جميع سكان قطاع غزة، تمهيدًا لتوسيع القتال إلى داخل مدينة غزة، نذكركم ان منطقة المواصي ستشهد تقديم خدمات إنسانية أفضل خاصة في ما يتعلق بالخدمات الصحية والمياه والغذاء".
Advertisement

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم نحذر ان الاقتراب أو العودة إلى مناطق القتال أو إلى المناطق التي تعمل فيها القوات الإسرائيليّة، الأمر الذي يعرضكم للخطر".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً
lebanon 24
02/09/2025 17:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان في مدينة غزة استعدادا لـ "هجوم كبير"
lebanon 24
02/09/2025 17:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعد لإخلاء سكان مدينة غزة
lebanon 24
02/09/2025 17:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنفصل السكان عن حماس خلال عملياتنا في مدينة غزة
lebanon 24
02/09/2025 17:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات الصحية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

باسم ال

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-09-02
10:00 | 2025-09-02
09:34 | 2025-09-02
09:05 | 2025-09-02
09:04 | 2025-09-02
08:16 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24