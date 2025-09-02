قبل المحادثات مع واشنطن.. طهران تراجع "خبراتها السابقة"



وأوضح بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران أن عطلت المسارات الدبلوماسية مرتين أو ثلاثا على الأقل خلال العقد الماضي، ما يعكس أنها لم تُبدِ حسن نية منذ البداية. أكد المتحدث باسم الخارجية ، إسماعيل بقائي أن طهران تراجع خبراتها السابقة قبل الرد على مقترح لإجراء محادثات مباشرة.وأوضح بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران أن عطلت المسارات الدبلوماسية مرتين أو ثلاثا على الأقل خلال العقد الماضي، ما يعكس أنها لم تُبدِ حسن نية منذ البداية.

وأضاف: "في التعامل مع الولايات المتحدة يجب أن نأخذ بالاعتبار أننا واجهنا عدوان المدعوم من واشنطن ونحن في خضم عملية تفاوضية. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن دون النظر إلى الخبرات السابقة".

وجدد بقائي التأكيد على أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق لعام 2015، ليس لديها أي صلاحية قانونية لتفعيل آلية "سناب-باك" لإعادة فرض قرارات الملغاة ضد . (سكاي نيوز عربية)