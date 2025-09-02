30
عربي-دولي
قبل المحادثات مع واشنطن.. طهران تراجع "خبراتها السابقة"
Lebanon 24
02-09-2025
|
06:45
A-
A+
أكد المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
، إسماعيل بقائي أن طهران تراجع خبراتها السابقة قبل الرد على مقترح
واشنطن
لإجراء محادثات مباشرة.
وأوضح بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران أن
الولايات المتحدة
عطلت المسارات الدبلوماسية مرتين أو ثلاثا على الأقل خلال العقد الماضي، ما يعكس أنها لم تُبدِ حسن نية منذ البداية.
وأضاف: "في التعامل مع الولايات المتحدة يجب أن نأخذ بالاعتبار أننا واجهنا عدوان
إسرائيل
المدعوم من واشنطن ونحن في خضم عملية تفاوضية. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن
المستقبل
دون النظر إلى الخبرات السابقة".
وجدد بقائي التأكيد على أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق
النووي
لعام 2015، ليس لديها أي صلاحية قانونية لتفعيل آلية "سناب-باك" لإعادة فرض قرارات
مجلس الأمن
الملغاة ضد
إيران
. (سكاي نيوز عربية)
