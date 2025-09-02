Advertisement

إقتصاد

ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركيّة إلى الصفر

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1411949-638924220156463063.jpg
Doc-P-1411949-638924220156463063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأميركية إلى الصفر".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الأسعار سترتفع.. إليكم السلع المتأثرة برسوم ترامب الجمركية!
lebanon 24
02/09/2025 17:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الرئيس البرازيلي: لن نعلن عن رسوم جمركية جديدة على السلع الأميركية
lebanon 24
02/09/2025 17:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": السلع الأميركية التي قد يستهدفها الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية تشمل صناعة الطائرات والسيارات
lebanon 24
02/09/2025 17:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الرسوم الجمركية منحتنا الأموال وأوقفنا الحروب بين الهند وباكستان وبين أذربيجان وأرمينيا والكونغو ورواندا
lebanon 24
02/09/2025 17:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

دونالد ترامب

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-09-02
10:00 | 2025-09-02
09:34 | 2025-09-02
09:05 | 2025-09-02
09:04 | 2025-09-02
08:16 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24