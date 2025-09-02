Advertisement

عربي-دولي

بعد التشويش على طائرة فون دير لاين.. روته: الناتو يعمل ليلًا ونهارًا لحل تلك القضية

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:59
بعد حادثة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد الماضي أثناء توجهها إلى بلغاريا، علّق  الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته قائلاً:  "الناتو يعمل ليلًا ونهارًا لحل تلك القضية". 
وقال روته إن الحلف يأخذ مسألة التشويش على إشارات نظام (GPS) "على محمل الجد".

كما أكد أن الناتو "يعمل ليلًا نهارًا لمنع هذا التشويش، ولضمان عدم تكراره"، وفق ما نقلت وكالة رويترز. (العربية) 
