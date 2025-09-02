بعد التشويش على طائرة فون دير لاين.. روته: الناتو يعمل ليلًا ونهارًا لحل تلك القضية

بعد حادثة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على طائرة رئيسة ، لاين، الماضي أثناء توجهها إلى بلغاريا، علّق لحلف مارك روته قائلاً: " يعمل ليلًا ونهارًا لحل تلك القضية".

وقال روته إن الحلف يأخذ مسألة التشويش على إشارات نظام (GPS) "على محمل الجد".



كما أكد أن الناتو "يعمل ليلًا نهارًا لمنع هذا التشويش، ولضمان عدم تكراره"، وفق ما نقلت وكالة . (العربية)