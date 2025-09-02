Advertisement

عربي-دولي

بوتين: تخوفات أوروبا من هجوم روسي "هستيريا وقصص رعب"

Lebanon 24
02-09-2025 | 08:16
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مخاوف أوروبا من هجوم روسي واسع هو "هستريا وقصص رعب". 
وأضاف خلال زيارة إلى الصين أن روسيا لم تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين "في ما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فلم نعترض على ذلك مطلقا.. لكن بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي، فهذه قضية أخرى".

وقال إن موسكو لم تعارض مطلقا انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، معبرا عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا.

أما عن اجتياح أوكرانيا عام 2022، فقال بوتين، إن روسيا اضطرت إلى الرد على ما وصفه بمحاولة الغرب ضم جميع مناطق الاتحاد السوفيتي السابق إلى نطاق نفوذه بمساعدة حلف شمال الأطلسي، نظرا لتداعيات ذلك الأمنية على موسكو.

وأكد أنه ناقش أمن أوكرانيا خلال قمته التي عقدها في 15 آب في ألاسكا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

واعتبر أنه "توجد خيارات لضمان أمن أوكرانيا إذا انتهى النزاع. ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء بهذا الشأن". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
 
